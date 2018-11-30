Три российских оператора подали заявки на частоты для строительства 5G-сетей

Москва, 30 ноября. Три российских оператора подали заявки на получение радиочастот для строительства сетей 5G, сообщил заместитель главы Минкомсвязи России Олег Иванов во время заседания государственной комиссии по радиочастотам.

По словам Иванова, соответствующие заявки на частоты в диапазоне 25 ГГц были получены от трех телеком-операторов, однако замглавы ведомства отказался их назвать. Обращения будут рассмотрены на заседании комиссии, которое запланировано на конец декабря.

Заявки также будут направлены на четырехмесячную экспертизу электро-магнитной совместимости в ФГУП «Главный радиочастотный центр», после которой будет принято решение о проведении аукциона на эти частоты. С учетом необходимости подготовки конкурсной документации на весь процесс потребуется около шести месяцев.

По словам Иванова, заявку на строительство сетей 5G может подать любое юридическое лицо. Для этого необходимо доказать возможность монетизации сети в конкретной зоне. Однако исполнять ее будет оператор.