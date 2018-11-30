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Президента Франции не встретили в аэропорту Аргентины по прилете на G20

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Президента Франции не встретили в аэропорту Аргентины по прилете на G20

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президента Франции Эммануэля Макрона и его супругу Брижит не встретили в аэропорту Буэнос-Айреса по прилете на саммит G20 в среду вечером. Планировалось, что представителя Франции встретят у трапа официальные лица Аргентины.

Макрона и его супругу в аэропорту должна была встретить вице-премьер Аргентины Габриэла Микетти. Однако из-за проволочек и плохой организации Макрон и Брижит спустились по трапу, поприветствовали сотрудников аэропорта и сели в автомобиль.

Микетти рассказала, что представители Аргентины должны были ждать команды «Сейчас!» и выйти навстречу президенту Франции по красной дорожке. Выход был распланирован по минутам, однако когда прозвучало указание, Макрон уже садился в автомобиль, приводит слова Микетти телеканал Todo Noticias.

Напомним, саммит G20 в столице Аргентины пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель опоздает на саммит из-за проблемы с самолетом.

Автор: Софья Куликова
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