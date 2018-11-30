Поклонская объяснила действия Порошенко «полным помрачением сознания»

Москва, 30 ноября. Украинские власти, а также президент страны Петр Порошенко находятся в «полном помрачении сознания». Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

По ее словам, действия украинских властей говорят о том, что они действуют без оглядки на последствия для Украины. Поклонская подчеркнула, что Киев живет по принципу «ни дня без публичного решения во вред России».

«Глядя на действия пана Порошенко и действующей украинской власти, сомнений в полном помрачении их сознания уже не возникает», — заявила Поклонская.

По ее словам, украинские власти своими действиями внедряют в сознание подрастающего поколения образ врага. Она напомнила, про украинских 60 детей – сирот из приюта «Республика Пилигрим», которых после введения военного положения в стране, отправили рыть окопы для солдат ВСУ.

«Российских граждан массово разворачивают на границе и отказывают во въезде на Украину. Теперь и российским мужчинам, находящимся в сознательном возрасте, официально запрещен въезд в эту страну», — подчеркнула Поклонская.

По ее словам, Москва взирает на процветающую на Украине русофобию с «ангельским смирением».

Напомним, что украинские власти запретили российским мужчинам старше 16 лет и младше 60 лет въезжать на территорию Украины. По словам президента страны Петра Порошенко, они могут начать «формировать» отряды частных армий на территории Украины.

Ранее украинский президент подписал указ о введении на части территории Украины военного положения после инцидента с кораблями ВМСУ в Черном море.

25 ноября три украинских корабля нарушили границу России. Они не подчинялись требованиям пограничников и были задержаны. Киевский районный суд Симферополя арестовал 24 украинских военных на 2 месяца.