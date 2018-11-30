«Ноль денег, ноль гарантий»: Трамп отреагировал на слухи о пентхаусе для Путина

Москва, 30 ноября. В сообщениях американских СМИ появилась информация о том, что компания Trump Organization якобы хотела подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус в Москве за 50 миллионов долларов. Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на слухи, назвав их охотой на ведьм.

На своей странице в Twitter Трамп пояснил, что во время предвыборной кампании в 2016 году продолжал вести свой «очень легальный бизнес». По словам американского президента, он подумывал о строительстве в России и запустил проект Trump Tower, однако не занимался им и не вкладывал денег.

«Подумывал о строительстве где-нибудь в России. Вложил в это ноль денег, дал ноль гарантий и не занимался проектом. Охота на ведьм!» — написал Трамп.

....Lightly looked at doing a building somewhere in Russia. Put up zero money, zero guarantees and didn’t do the project. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2018

Проект Trump Tower в Москве не был реализован. Заявления о том, что компания якобы хотела сделать подарок российскому лидеру, появились в ряде американских СМИ на фоне очередного поворота в так называемом «российском деле». Ранее бывший адвокат Трампа на закрытых слушаниях в Конгрессе заявил, что обсуждение строительства башни якобы продолжалось после начала президентской кампании.

США голословно обвиняют Москву в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Подобного рода заявления в адрес Москвы оппоненты Трампа начали озвучивать после того, как бывший бизнесмен был избран новым главой государства.

Расследование так называемого «российского дела» в США продолжается до сих пор, его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Однако, как ранее напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, ни одного факта, который бы доказывал выдвигаемые в отношении РФ обвинения, так и не было представлено. Москва считает «российское дело» результатом внутренних распрей США.