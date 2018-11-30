Китайцы полюбили «Аленку»

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич после выступления на первом предпринимательском форуме China Business Forum рассказал Федеральному агентству новостей о популярных у жителей Китая товарах российского производства.

«Активно потребляется наше зерно. В Китае очень много [промышленных] производств и экологическая ситуация там проблематична, это правда. И сейчас самое время продавать наши экологически чистые товары, продукцию сельского хозяйства», — заявил собеседник ФАН.

Манкевич поддержал замминистра экономического развития России Сергея Горькова, который, выступая перед журналистами, рассказал об особенной любви китайцев к шоколаду «Аленка».

«Кондитерские изделия очень перспективны. Раньше нам казалось, что в Китае вообще не едят сладкого, но сейчас они очень активно потребляют российские сладости», — отметил бизнесмен.

Глава Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей также отметил, что, несмотря на рост товарооборота по этим категориям, поток продукции в обратном направлении — из Китая в Россию — многократно превышает экспорт.

«Китайцы делают все. Они производят гвозди, они производят компьютеры, они производят спутники, они продают в России овощи и фрукты. Поезда с товарами из Китая к нам идут полностью загруженные, а из России в Китай поезда загружены на 20-30%. Это проблема, торговый дисбаланс. Конечно, в одночасье нереально изменить ситуацию, но можно к этому стремиться», — заключил эксперт.

По итогам прошлого года товарооборот России и Китая составил более 86 миллиардов долларов, увеличившись на 31,6% по сравнению с 2016 годом. Ожидается, что в 2018 году эта цифра составит более 100 миллиардов долларов.