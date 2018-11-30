МИД ФРГ требует от Киева ускорить процесс по делу Вышинского

Берлин, 30 ноября. МИД ФРГ с повышенным вниманием наблюдает за делом главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и поддерживает требование в отношении Киева ускорить процесс.

Представители внешнеполитического ведомства отметили, что очень внимательно следят за ходом дела Вышинского, находящегося в заключении на Украине.

«Мы поддерживаем требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса. Мы поддерживаем свободу СМИ во всем мире. Мы продолжим наблюдать за этим делом», — цитирует РИА Новости сообщение МИД ФРГ.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене. 17 мая Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест продлили на новый срок. Согласно последнему решению Херсонского городского суда, Вышинский останется под арестом до 28 декабря.

В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов, а в МИД РФ призывали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста.