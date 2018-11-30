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Медведев пообещал включить Бурятию и Забайкалье в программу «дальневосточного гектара»

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Медведев пообещал включить Бурятию и Забайкалье в программу «дальневосточного гектара»

Москва, 30 ноября. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Бурятия и Забайкалье войдут в программу «дальневосточного гектара». Об этом премьер-министр заявил в ходе встречи с гражданами в общественной приемной «Единой России».

«Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа, соответственно, все программы, которые действуют в дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край», — сказал Медведев.

Он также добавил, что правительство внесет изменения в законодательство и программу «дальневосточного гектара», после чего ее действие будет распространяться на Забайкальский край». Кроме того, в программу будет включена Бурятия.

Автор: Артем Никулиин
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