Медведев пообещал включить Бурятию и Забайкалье в программу «дальневосточного гектара»

Москва, 30 ноября. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Бурятия и Забайкалье войдут в программу «дальневосточного гектара». Об этом премьер-министр заявил в ходе встречи с гражданами в общественной приемной «Единой России».

«Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа, соответственно, все программы, которые действуют в дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край», — сказал Медведев.

Он также добавил, что правительство внесет изменения в законодательство и программу «дальневосточного гектара», после чего ее действие будет распространяться на Забайкальский край». Кроме того, в программу будет включена Бурятия.