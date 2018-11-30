Евросоюз продлит санкции против России

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Евросоюз в очередной раз продлит экономические санкции в отношении России. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции саммита G20 в Аргентине.

Срок действующих ограничений в отношении России истекает в январе 2019 года. Туск заявил, что Европа «едина в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Именно поэтому я уверен, что ЕС в декабре продлит санкции против России», — сказал Дональд Туск.

Ранее стало известно, что Евросоюз может ужесточить антироссийские санкции из-за выборов, прошедших в Донбассе. В рабочих документах ЕС, опубликованных в базе данных евроинститутов, указано, что причиной для возможного расширения санкций является «подрыв суверенитета Украины». Напомним, Европа стала вводить экономические ограничения в отношении России в 2014 году из-за воссоединения Крыма с РФ, а также в связи с конфликтом в Донбассе, стороной которого Россия не является.