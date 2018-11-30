Медведев предложил разрешить тратить маткапитал на строительство жилья в СНТ

Москва, 30 ноября. Российские власти могут разрешить гражданам тратить средства маткапитала на строительство жилья в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). С такой инициативой в пятницу выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что цель выплаты материнского капитала в том, чтобы решать важнейшие семейные задачи, а вопрос обретения жилья — одна из таких задач.

«Мне кажется, что расширение возможностей использования материнского капитала, в том числе на земельные участки, которые существуют в таких товариществах, вполне обоснованно. Но нужно будет здесь поменять законодательство», — отметил глава правительства.

Напомним, что программа маткапитала действует в России с 2007 года до конца 2021 года. Государство готово выплатить семье 453 тыс. рублей за каждого второго или последующего ребенка.