Украинские пограничники рассказали о новой процедуре досмотра россиян

Киев, 30 ноября. Государственная пограничная служба Украины усилила контроль пересечения границы иностранными гражданами, в частности, для россиян будет проводиться «усиленное интервьюирование». Об этом в пятницу рассказал пресс-секретарь службы Андрей Демченко.

Также предусмотрено выделение пограничниками «групп риска, которые могут быть причастны к нарушающим стабилизацию ситуации на территории Украины», сообщает телеканал «112 Украина».

Демченко отметил, что украинские пограничники будут тщательно проверять предыдущие поездки иностранцев на Украину.

Он пояснил, что при наличии правовых оснований россиянам могут законно отказать во въезде на территорию Украины. Впрочем, добавил пресс-атташе, исключением станут «лица, имеющие дипломатический статус, обслуживающий персонал транспортных средств, а также те, у кого есть документы о ВНЖ».

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что из-за введения военного положения киевские власти усилили пограничный режим, в страну теперь не могут въехать россияне мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.