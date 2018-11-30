«Хотят вынудить нас пойти вперед»: в ДНР отреагировали на подготовку ВСУ к наступлению на Донбасс

Спикер Вооруженных сил Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о готовящемся наступлении ВСУ. Предлогом, по его словам, будет использование химических отравляющих веществ в районе Горловки. Разведслужбы ДНР вскрыли новые факты подготовки к химической атаке со стороны ВСУ в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ.

Известно, что для наступления ВСУ на мариупольском направлении сформировали группировку в составе трех бригад — 79-й одшбр, 36-й обрмп и 128-й огшбр, которые будут пытаться, ударив по войскам ДНР, выйти через Новоазовск к границе России.

Возможное обострение в Донбассе и подготовку противника к активным боевым действиям прокомментировал в беседе с военкором Федерального агентства новостей начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

«Они (вооруженные формирования Киева) давно подтягивали и наращивали силы», — подтвердил собеседник агенства.

По его словам, активизация ВСУ в первую очередь связана с тем, что Порошенко необходимо добиться продления военного положения, чтобы не допустить проведения на Украине президентских выборов.

«А какие для этого (продления военного положения) могут быть причины, как не война в Донбассе?» — задался вопросом Безсонов.

По мнению офицера, украинская сторона едва ли осмелится на новую провокацию на море.

«Не думаю, что они отправят еще один катер в Керченский пролив — это будет уже смешно. Поэтому они проведут какую-то акцию на своей территории, что обвинить нас и, традиционно, Россию. И потом Порошенко может дать отмашку», — утверждает глава пресс-службы ВС ДНР.

Будут ли украинские военные вести наступление так же яростно, как в 2014 году? Сомнительно, по словам Безсонова.

«Лично я сомневаюсь — их морально-боевой дух крайне низок, а единственный стимул — высокая зарплата. Там умирать никто не хочет, — уверен военный из ДНР. — Так что Порошенко может отдать приказ, но эффективного наступления у них может не получиться из-за слабого духа у этих «товарищей».

По поводу провокации ВСУ с химическим оружием в районе Горловки Безсонов заявил, что такой сценарий «не из области фантастики».

«Если изучить украинское информационное поле, то станет ясно, что они готовят общественное мнение к подобной операции. Сегодня вбросили информацию о том, что из России сюда «зашло 40 цистерн с непонятно каким веществом». То есть постоянно вбрасывают фейки, чтобы потом, сославшись на них, обвинить нас в провокации», — предполагает глава пресс-службы ВС ДНР.

Отдельно он коснулся ситуации на Новоазовском направлении. Задача бригад ВСУ здесь, по мнению Безсонова, не меняется с 2014 года — взять под контроль побережье Азова.

«Из близости границы с РФ на этом направлении вытекает вторая задача — втянуть Россию в войну. Если в 2014 году они Ростовскую область умудрились обстрелять из минометов, то сейчас их вообще никто не сдерживает», — отметил военнослужащий ДНР.

При этом, по словам Безсонова, американское влияние на ситуацию в Донбассе со стороны ВСУ ощущается.

«Присутствие США на Украине только нарастает, чего американцы не скрывают. Если раньше говорили, например, что в Очакове за полтора года построили «информационный центр НАТО», то сейчас украинские спикеры открыто заявляют о полноценной американской военной базе там», — рассказал офицер.

По его словам, еще в начале боевых действий в 2014 году украинскими подразделениями на самом деле управляли иностранные военные специалисты.

«Еще в Славянске мы чувствовали, что противник получает задачи от американских кураторов на локальном уровне. Это исходило из логики боевых операций. Когда противник накапливал технику, а наши разведгруппы ее частично уничтожали, то от штурма они отказывались. Это не свойственно нашему менталитету, где, — собственно, как и у украинцев, — «приказ есть приказ». А вот англосаксов «нарушения в математике» всегда останавливали. Это чисто западный вариант», — напомнил Безсонов.

По словам Даниила Безсонова, о том, что введенное на Украине военное положение является, по сути, фейковым, говорит то, что его ввели в лишь в десяти областях.