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Система гражданской защиты на Украине перешла на режим военного положения

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Система гражданской защиты на Украине перешла на режим военного положения

Киев, 30 ноября. Единая государственная специализированная система гражданской защиты (обороны) на Украине перешла на режим работы при военном положении в стране, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

О смене режима работы системы гражданской защиты Зубко сообщил в рамках заседания профильной государственной комиссии, которая отвечает за безопасность граждан Украины во время техногенно-экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, в частности во время введения военного положения.

«Такая система гражданской защиты вводится с сегодняшнего дня», — объявил украинский министр.

Система гражданской защиты на Украине перешла на режим военного положения

На эту ситуацию комиссия разработала особый план действий. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предоставляется право осуществлять проверки объектов гражданской защиты. Отмечается, что в эти мероприятия включено проведение командно-штабных учений 4 — 5 декабря.

Автор: Катерина Иванова
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