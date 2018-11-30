Система гражданской защиты на Украине перешла на режим военного положения

Киев, 30 ноября. Единая государственная специализированная система гражданской защиты (обороны) на Украине перешла на режим работы при военном положении в стране, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

О смене режима работы системы гражданской защиты Зубко сообщил в рамках заседания профильной государственной комиссии, которая отвечает за безопасность граждан Украины во время техногенно-экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, в частности во время введения военного положения.

«Такая система гражданской защиты вводится с сегодняшнего дня», — объявил украинский министр.

На эту ситуацию комиссия разработала особый план действий. Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предоставляется право осуществлять проверки объектов гражданской защиты. Отмечается, что в эти мероприятия включено проведение командно-штабных учений 4 — 5 декабря.