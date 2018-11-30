ДНР призвала Киев не политизировать процесс передачи осужденных

Минск, 30 ноября. Представители Донецкой народной республики призвали украинские власти не создавать препятствий для передачи осужденных и не политизировать данный процесс. Об этом в пятницу заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Она обратила внимание на то, что Донецк предложил в одностороннем порядке передать осужденных, которые выразили желание отбывать наказание на Украине, однако Киев установил слишком сжатые сроки.

«При этом вызывает крайнее возмущение позиция, которую заняла украинская сторона. Намеренно делается попытка подмены понятий, когда добровольную одностороннюю передачу осужденных называют обменом», — подчеркнула омбудсмен.

Она подчеркнула, что ДНР готова передать осужденных и возобновить сотрудничество с Украиной. Донецк уже установил контакт с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, чтобы обсудить механизм передачи.