«Агрессии нет и не будет, хотя тебе очень хочется»: Захарова ответила автору фейковой новости УНИАН

Москва, 30 ноября. Украинское издание УНИАН оправдывает военное положение, введенное на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя материал корреспондента Романа Цимбалюка.

Статья украинского журналиста сводилась к следующему утверждению: «в Министерстве иностранных дел России официально заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипломатические учреждения РФ». Захарова отметила, что данная новость — не первый и не последний фейк, опубликованный на сайте УНИАН.

«Попытка выдать столь «долгожданную агрессию» за намерения. Надо же оправдать военное положение», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Мария Захарова также ответила автору фейковой новости, вышедшей на УНИАН.

«Роман, агрессии нет и не будет, хотя тебе очень хочется. Тогда, видимо, зарплату повысят, так как ты станешь первым «военным корреспондентом в тылу врага», — иронично обратилась официальный представитель МИД РФ к Цимбалюку.

Напомним, на Украине введено военное положение в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе. 25 ноября три военных корабля Украины нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Украинские корабли вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Российская сторона была вынуждена применить оружие для того, чтобы принудительно остановить суда ВМСУ. Корабли были доставлены в Керчь, моряки — задержаны. В отношении военнослужащих ВМСУ было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.

Киев же неоднократно с 2014 года заявлял о мифической «российской агрессии». В Москве в ответ на эти обвинения подчеркивали, что Россия придерживается политики невмешательства в дела соседнего государства, а также не имеет никаких военных планов в отношении Украины.