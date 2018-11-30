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Россия

Топилин заявил о запуске проекта по борьбе с бедностью в России

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Топилин заявил о запуске проекта по борьбе с бедностью в России

Москва, 30 ноября. В следующем году в России запустят проект по борьбе с бедностью, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин во время заседания Российской трехсторонней комиссии.

По словам министра, правительство уже подготовило ряд мер, которые призваны сократить количество бедных граждан в два раза. Проект по борьбе с бедностью будет запущен в следующем году.

Отмечается, что пилотный проект будет действовать не во всех регионах, а в Ивановской, Нижегородской,  Липецкой, Новгородской и Томской областях, а также в Татарстане, Приморье и Кабардино-Балкарии.

«В последующем году эту технологию с применением Единой государственной системы государственного обеспечения будет развиваться и дальше, что позволит с применением этих технологий дойти до каждой семьи, в которой возникают проблемы», — подчеркнул Топилин.

Топилин заявил о запуске проекта по борьбе с бедностью в России

В июле этого года Росстат опубликовал данные, согласно которым количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума впервые снизилось за пять лет. В 2017 году их число составило 19,3 миллиона человек.

Автор: Катерина Иванова
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