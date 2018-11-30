«Вообще позор»: Кремлев раскритиковал МОК за заморозку боксерского турнира на Олимпиаде-2020

Москва, 30 ноября. Решение заморозить планы по проведению боксерского турнира на Олимпийских играх — 2020 является позором для Международного олимпийского комитета. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Решение МОК связано с отчетом Международной федерации бокса (AIBA) по вопросам управления и финансов. Международный олимпийский комитет оказался недоволен работой AIBA, решил прекратить ее финансирование, а также заморозить продажу билетов на турниры. Кроме того, МОК наложил запрет на использование Международной федерацией олимпийских объектов.

Кремлев подчеркнул, что у Международной федерации бокса все в порядке с финансированием, она не является банкротом и нормально спонсируется.

«[МОК]Просто сказали: «мы заморозим». И даже не объяснили, в чем причина. Для них это вообще позор!»— заявил Кремлев в беседе с телеканалом «360».

Он предположил, что президента МОК не устроила, что AIBA выбрала не того руководителя, которого он просил.

Кремлев подчеркнул, что, если на олимпиаде не будет бокса, то перестанет существовать и сама Олимпиада.