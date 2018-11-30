Сирия: детский конкурс чтецов русской классики прошел в Дамаске

Дамаск, 30 ноября. Сирийские школьники и дети проживающих в Сирийской Арабской Республике граждан РФ приняли участие в конкурсе чтецов. Об этом сообщил в социальной сети Facebook Русский центр университета Дамаска.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие 73 школьника, которым по окончании мероприятия вручили почетные грамоты и сладкие сувениры. Победу детям россиян в САР и сирийским школьникам присуждали отдельно.

В Центре сообщили, что участники выбрали для конкурса произведения Александра Пушкина, Сергея Есенина и других известных поэтов. Дети из сирийской столицы читали произведения в Русском центре, другие участники из разных сирийских провинций присылали ролики, которые разместили на странице центра в социальной сети.