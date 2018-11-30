Стали известны подробности дела московского «косметолога», изуродовавшей 19 клиенток

Москва, 30 ноября. В Савеловском суде продолжают рассмотрение дела в отношении Натальи Коростелевой и двух ее подельниц — Соният Яинбаевой и Екатерины Егоровой, обвиняемых «в изуродовании клиенток из-за некачественных процедур».

В ходе расследования было установлено, что женщины вводили клиенткам в ткани лица под видом гиалуроновой кислоты биополимер ненадлежащего качества. В результате многие получили необратимые изменения внешности и психологические травмы. Ни Коростелева, ни ее коллеги никакого медицинского образования не имели.

По данным следствия, посетительницам Коростелева и ее сообщницы предъявляли поддельные дипломы, а для процедур использовали препараты, не имеющие регистрационного удостоверения в России. Жертвами злоумышленниц стали 19 клиенток, однако, по мнению адвоката Алены Адлер, речь может идти о порядка 500 пострадавших.

Уголовное дело в отношении Коростелевой и ее подельниц было возбуждено в 2016 году. Предполагается, что нелицензированные косметологические услуги она предоставляла в течение восьми лет – с 2008 по 2016 год. Коростелева проходит по делу как организатор. По информации следователей, она действовала как индивидуальный предприниматель и арендовала в Москве помещения, где, представляясь дипломированным врачом-косметологом, проводила процедуру. Выручку женщина делила со своими двумя сообщницами.

Всем троим было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного пунктом статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей». Им грозит до шести лет лишения свободы.

При этом Коростелева, находясь под подпиской о невыезде, трижды не являлась на судебные заседания, а также продала свою квартиру, чтобы скрыть свое местонахождение и избежать уголовного преследования. После этого Коростелеву была направлена в СИЗО. Коростелева своей вины не признает и заявляет о фальсификации результатов экспертизы. Однако адвокат потерпевших Адлер считает очевидной ее причастность к преступлению.

«Что касается публичного заявления подсудимой о фальсификации следствием результатов экспертизы и материалов уголовного дела, я предполагаю, что оценка этому будет дана позже. По-моему, всем очевидно: Коростелева причастна к указываемым событиям. Было проведено более 50 экспертиз, которые все подтверждают. А виновен человек или не виновен, будет определять суд», — сказала Адлер.

Она напомнила, что подсудимая пыталась скрыться и была объявлена в розыск. Эти факторы, по мнению адвоката, должны быть учтены судом.