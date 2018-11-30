Путин прибыл на саммит G20 в Буэнос-Айрес

Буэнос-Айрес, 30 ноября. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Аргентины, где примет участие в саммите G20. Форум «Большой двадцатки» впервые проходит на территории Южной Америки, это уже 13-й саммит G20.

О прибытии самолета Владимира Путина в Буэнос-Айрес в Twitter рассказал журналист Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес pic.twitter.com/9B4SCd4nre — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 30, 2018

Напомним, в субботу российский лидер проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри. С главой правительства Японии президент России, как ожидается, обсудит заключение мирного договора между странами.

Отметим также, что одно из наиболее ожидаемых событий саммита G20 — встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — не состоится. Ее в последний момент отменил сам Трамп. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, встреча с Путиным сейчас гораздо нужнее Трампу, чем Путину — встреча с Трампом.