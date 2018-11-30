«Это большая победа»: МОК временно признал самбо олимпийским видом спорта

Москва, 30 ноября. Самбо может войти в программу Олимпийских игр. Об этом стало известно по итогам заседания Международного олимпийского комитета (МОК). По словам главы Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергея Елисеева, в ближайшие три года вопрос о дальнейшем статусе самбо будет окончательно решен.

«Этот вопрос уже давно стоял на повестке. Сегодня было принято единогласное решение признать самбо олимпийским видом спорта. Теперь нашему виду спорта дается три года, в течение которых мы будем совместно с МОК прорабатывать вопрос по включению самбо уже в олимпийскую программу», — сказал Елисеев в комментарии телеканалу «360».

По его словам, решение МОК дает новый толчок для развития самбо. Теперь национальные федерации самбо других стран могут быть признаны олимпийскими комитетами своих государств, что предполагает выделение дополнительного финансирования для подготовки самбистов. Кроме того, сам МОК будет оказывать финансовую поддержку Международной федерации самбо (FIAS).

Он также добавил, что решение МОК о признании самбо олимпийским видом спорта осуществило мечту всех самбистов мира, а также стало большой победой для российского спорта. Елисеев подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям президента России Владимира Путина и руководителей российских спортивных ведомств.

«Они ходатайствовали, включались и помогали нашей и международной федерации самбо во главе с Василием Борисовичем Шестаковым. Хочу сказать всем причастным большие слова благодарности. Теперь МОК признал нас — и это победа не только мирового, но и российского самбо», — добавил Елисеев.

По его словам, на летних Олимпийских играх 2028 года самбо может рассматриваться как часть соревновательной программы.