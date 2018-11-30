Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Не тянет и на 1% мирового возмущения: Слуцкий сравнил провокацию в Азове с «делом Скрипалей»

357
0 Оставить комментарий

Не тянет и на 1% мирового возмущения: Слуцкий сравнил провокацию в Азове с «делом Скрипалей»

Москва, 30 ноября. Реакция США и Великобритании на инцидент с незаконным вторжением украинских судов в Керченский пролив доказывает спланированный провокационный характер действий Украины, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, осуждение инцидента в Азовском море достигло «вселенских масштабов» и было вполне ожидаемо. Слуцкий указал, что об этом свидетельствует и принятая Сенатом США резолюция, в которой «суть событий перевернута с ног на голову», а также требования премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ввести новый пакет санкций против России.

«Мы сталкиваемся с очередной провокацией, сравнимой с «делом Скрипалей», цель которой все та же — максимальная деформация образа России в мире накануне крупнейшего международного саммита», — обратил внимание Слуцкий.

По его словам, такие приемы западных стран «подлые и деструктивные», Москва видела их использование и ранее, когда в Солсбери и Сирии «стратегические друзья России» также выдвинули сфабрикованную ими же самими ситуацию. При этом Слуцкий подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе не тянет и на 1% того мирового возмущения, которое искусственно выросло в преддверии саммита G20 в Аргентине.

«Особенно с учетом, что вина Украины в нарушении территориальных вод России даже не берется в расчет и не осуждается», — констатировал он.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.

Не тянет и на 1% мирового возмущения: Слуцкий сравнил провокацию в Азове с «делом Скрипалей»

Американскую резолюцию приняли в Сенате США единогласно без голосования. При этом документ не имеет обязывающего характера для исполнительной власти Соединенных Штатов.

В свою очередь Мэй заявила, что Лондон будет настаивать на введении дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британского премьер-министра, иронично предложила Мэй не искать поводы для санкций против России, а просто регулярно призывать к новым ограничениям.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.