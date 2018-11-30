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Замглавы МИД РФ обсудил с израильским министром укрепление гуманитарных связей

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Замглавы МИД РФ обсудил с израильским министром укрепление гуманитарных связей

Москва, 30 ноября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов провел встречу с министром по вопросам социального равенства Израиля Гили Гамлиэлем. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства РФ, стороны обсудили вопросы развития российско-израильских отношений, особое внимание было уделено сотрудничеству в гуманитарной сфере. Кроме того, представители РФ и Израиля затронули актуальные аспекты ближневосточной проблематики.

Напомним, в ноябре очередной виток палестино-израильского конфликта был остановлен благодаря вмешательству Египта. Перемирие спровоцировало кризис во внутренней политике Израиля. На фоне конфликта в отставку ушел русскоязычный министр обороны Авигдор Либерман.

Автор: Софья Куликова
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