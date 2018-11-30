Думают, что опасно только для РФ: в Госдуме оценили позицию ОБСЕ по детям-радикалам на Украине

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер прокомментировал ситуацию с детскими праворадикальными лагерями на Украине. По его словам, расследовать их деятельность должен Киев.

Томас Гремингер сообщил в пятницу, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине обратила внимание на детские лагеря, в которых наставники из числа украинских праворадикалов и ветеранов так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе учат детей и подростков стрелять по жителям Донецкой и Луганской народных республик, о чем сообщали европейские СМИ.

При этом генсек ОБСЕ отметил, что этот вопрос находится вне компетенции мониторинговой миссии.

«Если есть признаки того, что это преступная деятельность, то такое расследование должно проводиться украинскими властями», — сказал Гремингер.

Фактически генсек ОБСЕ предложил Киеву дать оценку детским праворадикальным лагерям, которые сами украинские власти и открыли. По крайней мере без согласия украинских властей такая работа с подрастающим поколением на Украине вряд ли была бы возможна.

Депутат Госдумы РФ, руководитель Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ) Константин Затулин, комментируя Федеральному агентству новостей заявление Гремингера, отметил, что в нем ничего удивительного нет.

«Ну и что? Давно понятно, что ОБСЕ не хочет видеть бревна в глазу киевского режима, зато находит соринки в российском глазу», — заметил Константин Затулин.

По мнению российского парламентария, европейцы не считают, что воспитание украинских детей ультраправыми националистами представляет для них какую-то угрозу. И действительно, что такого, что в центре Европы взращивают поколение фашистов?

«В Европе думают, что эти лагеря — эта коричневая чума — опасна только для России, а раз так, то с ними бороться не будут. Потому что главным врагом на Западе видят именно Россию. Поэтому вас не должно удивлять, что ОБСЕ фактически позволяет развиваться фашизму в центре Европы», — сказал Константин Затулин.

Очевидно, что действующие украинские власти не будут пресекать деятельность детских лагерей, в которых ребят учат убивать врагов в лице «жителей ДНР, сепаратистов, новороссов, зеленых человечков и московских оккупантов, которые людьми не считаются», как говорил Юрий Черкашин по прозвищу «Чернота», инструктор в лагере националистической организации «Сокол» под Тернополем.