ОБСЕ прокомментировала создание детских военных лагерей на Украине

Киев, 30 ноября. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что следит за ситуацией вокруг создания националистами детских военных лагерей. Об этом в пятницу заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

В то же время он подчеркнул, что сама СММ не может заниматься расследованием, поскольку у наблюдателей нет таких полномочий.

«СММ внимательно следит за развитием событий. Если есть признаки того, что это преступная деятельность, то такое расследование должно проводиться украинскими властями», — пояснил Гремингер агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что представители праворадикальных течений начали создавать на Украине специальные лагеря, где детям подвергают идеологической обработке и учат их обращаться с огнестрельным оружие. Мониторинговая миссия ООН ранее уже заявила, что проверит данную информацию. Сотрудникам миссии предстоит побеседовать со свидетелями, которые видели данные лагеря.