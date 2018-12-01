Затулин о Лазаревском клубе: Мы создаем площадку для откровенного обмена мнениями

Ереван, 1 декабря. В Ереване продолжает свою работу двухдневное учредительное заседание Лазаревского клуба под названием «Армения и Россия — две Родины. Оборона и безопасность». Мероприятие открыл и вел депутат Государственной думы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин, рассказавший о целях и принципах клуба, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время пресс-подхода после окончания первой части заседания он рассказал о Лазаревском клубе многочисленным журналистам, освещающим встречу.

«Конечно, мы не можем требовать невозможного, чтобы все сегодняшние сообщения были равноценными — по глубине, по представлению, по форме. Прошу быть снисходительными. Это — наш опыт», — объяснил он.

По словам Затулина, вместе с единомышленниками он рассматривает Лазаревский клуб как «свободную площадку обмена мнениями».

«Мы хотим, начиная сегодняшнего заседания, начать утверждать какие-то клубные традиции, к которым, безусловно, относится откровенный разговор, а также прозрачность для средств массовой информации, — заявил депутат. При этом мы, конечно, рассчитываем, что СМИ, свою очередь, не будут искажать цитаты либо противопоставлять одних участников другим».

Он также рассказал, что к участию в клубе были приглашены более двухсот политиков, экономистов, журналистов из России и Армении.

«Мы, конечно, заранее знали, что не все они смогут принять участие. Но мы хотели избежать любого упрека в том, что мы, особенно в контексте внутриполитической ситуации в Армении накануне выборов, отдаем кому бы то ни было предпочтение. Дальше все, естественно, зависит от желания и воли приглашаемых. Нам казалось, что тема «Оборона и безопасность» должна быть интересна всем в Армении, а ее важность — всем понятна», — объяснил российский парламентарий. Я очень рад, что начало положено. «Блин», на мой взгляд, пока не выглядит «комом».

Затем Константин Затулин пригласил всех присутствующих принять участие в возложении цветов к мемориалу Геноцида армян в Османской империи в 1915–1922 годах.

«В 1995 году Россия, ее первая Дума, приняла решение признать геноцид, чего не сделали некоторые страны, в том числе США, признавшие геноцидом несуществовавший голодомор украинского народа», — напомнил он, после чего участники заседания отправились к мемориальному комплексу.

Заседание Лазаревского клуба открылось в Ереване утром 30 ноября и завершится 1 декабря. Оно проходит в конференц-зале Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна.