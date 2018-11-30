Сирия: армия Израиля обнаружила обломки ракеты САР на Голанах

Тель-Авив, 30 ноября. Израильские военные полагают, что обнаружили обломки сирийской зенитной ракеты, которая была выпущена вечером 29 ноября, у контролируемой ими части Голанских высот. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВС Израиля.

Найденные обломки могут быть частью ракеты, которая отражала авиаудар Израиля. Ранее Дамаск признал, что минувшим вечером были задействованы системы ПВО для отражения налета воздушных сил Израиля на южные регионы Сирии. Возможно, при активации сирийской ПВО произошел случайный перелет ракеты на израильскую территорию.

«Военнослужащие армии обороны Израиля нашли предположительные фрагменты сирийской зенитной ракеты, выпущенной в ходе вчерашнего инцидента», — говорится в сообщении израильской армии.

Отмечается, что находку изучат специалисты. Тель-Авив свою причастность к авианалету на территорию САР по-прежнему не комментирует.

Напомним, отражение ракетной атаки силами сирийской ПВО попало на видео. На кадрах видно, как происходит запуск одной из зенитных ракет, а также запечатлен момент перехвата ракеты над сирийской столицей.