«Локальные и безуспешные»: в ЦБ РФ отреагировали на хакерские атаки на Сбербанк

Москва, 30 ноября. Хакеры совершили серию мощных кибератак на серверы Сбербанка, сообщил заместитель председателя правления организации Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, за два дня были совершены шесть мощнейших DDoS-атак. Продолжительность нападений варьировалась от 27 минут и до 1,5 часа.

По данным Сбербанка, кибермошенники проводили атаки через спутник, используя технологии сокрытия адресов. Серия атак проводилась с сотни серверов. По данным банка, злоумышленники действовали из шести стран мира, передает «ФедералПресс».

Нападения хакеров вызвали у Сбербанка определенные беспокойства, однако на работу компании это не повлияли. Представители организации назвали совершенные атаки «локальными и безуспешными».