«Локальные и безуспешные»: в ЦБ РФ отреагировали на хакерские атаки на Сбербанк
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Москва, 30 ноября. Хакеры совершили серию мощных кибератак на серверы Сбербанка, сообщил заместитель председателя правления организации Станислав Кузнецов.
По словам Кузнецова, за два дня были совершены шесть мощнейших DDoS-атак. Продолжительность нападений варьировалась от 27 минут и до 1,5 часа.
По данным Сбербанка, кибермошенники проводили атаки через спутник, используя технологии сокрытия адресов. Серия атак проводилась с сотни серверов. По данным банка, злоумышленники действовали из шести стран мира, передает «ФедералПресс».
Нападения хакеров вызвали у Сбербанка определенные беспокойства, однако на работу компании это не повлияли. Представители организации назвали совершенные атаки «локальными и безуспешными».