«Ищут запретные книги»: наместник Киево-Печерской лавры рассказал об обысках

Киев, 30 ноября. Служба безопасности Украины проводит обыски в загородном хозяйстве Киево-Печерской лавры в Киевской области, где проживает митрополит Украинской православной церкви (УПЦ), наместник лавры Павел по делу «о разжигании межконфессиональной вражды».

По словам наместника лавры, он прождал СБУ все утро, приехать сотрудники службы должны были в 06.30 или 07.30. Владыка характеризует действия СБУ как попытку оказать давление. При этом митрополит рассказал, что никогда не шел против действующей власти, президента или правительства, но всегда подчинялся церковным законам.

«Это давление на меня как гражданина Украины, как священника, который действительно не участвовал ни в каких переворотах и бунтах, но имеет свои мысли», — заявил наместник лавры в комментарии «Пятому каналу».

Павел не переживает из-за того, что СБУ могут найти что-то компрометирующее в хозяйстве лавры – точно знает, что искать так нечего.

«Ищут запретную литературу в колхозе, но в итоге, кроме навоза ничего нет», — шутит владыка.

Однако митрополит беспокоится за хозяйство, которое снабжает продуктами Киево-Печерскую лавру и небольшие детские дома. Сотрудники СБУ могут нанести вред хозяйству, такие случаи уже были. Наместник рассказал, что около 15 лет назад скот заразили туберкулезом.

Ранее украинский политолог Игорь Друзь в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о мотивах обысков. По словам эксперта, президент Украины Петр Порошенко продолжает нагнетать обстановку вокруг православных обителей. Преследование митрополита Павла носит исключительно политический характер, отметил политолог.