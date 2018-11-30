Волин: Переход на «цифру» может дать региональным каналам эфирное время на ОТР

Региональные аналоговые телеканалы могут получить эфирное время на федеральном телевидении. Об этом на Псковском международном медиафоруме рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Возможность частичного предоставления эфира региональным каналам на первом мультиплексе вчера обсуждалась на межправительственной комиссии. Решено, что «Общественное телевидение России» и региональные каналы должны будут проработать вопрос — что необходимо сделать, чтобы на российском телевидении появились региональные врезки по аналогии с ГТРК», — передает слова чиновника корреспондент Федерального агентства новостей.

Обращение региональных телеканалов связано с переходом телевидения в России с аналогового на цифровой формат. Как пояснил Алексей Волин, переход будет происходить поэтапно. Первыми с 11 февраля полностью «оцифруют» Рязанскую, Тульскую, Ярославскую, Ульяновскую, Пензенскую, Томскую, Магаданскую области и Чеченскую республику.

На втором этапе 15 апреля в этот список добавится еще 20 субъектов РФ. Остальные перейдут «на цифру» 3 июня. При этом, по словам Волина, отключение телевизоров, не имеющих доступа к цифровому вещанию, произойдет не одномоментно — еще в течение недели после указанных дат будет висеть заставка на черном экране, предупреждающая зрителя о необходимости перехода на цифровое вещание.

Говоря о возможностях вещания региональных каналов ОТР, Волин также отметил, что делаться это, скорее всего, будет на условиях софинансирования, поскольку провести такое мероприятие полностью за средства федерального бюджета не позволяет бюджет.

В рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы» в России создается сеть цифрового эфирного телевещания с охватом более 98% населения, которая включает в себя два мультиплекса по 10 каналов, а также три радиоканала. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов — до конца 2018 года.