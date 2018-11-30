Новак назвал условия транзита газа через Украину

Москва, 30 ноября. Россия и Украина могут начать переговоры о новом контракте на транзит газа в ближайшее время, если «Газпром» и «Нафтогаз» подпишут мировое соглашение по судебному спору. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, обсуждение конкретных параметров договора может начаться в кратчайшие сроки, если будет подписано мировое соглашение.

Новак заявил, что во время трехсторонних переговоров Россия – Украина – Евросоюз, Москва подчеркивала, что готова рассматривать продление контракта только в случае урегулирования судебных споров.

Также министр энергетики России заявил, что транзит может быть возобновлен только в случае его экономической выгоды.

«Это же коммерция, а не благотворительность», — заявил российский министр.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору «Нафтогаза» и «Газпрома», обязав российскую компанию выплатить 2,6 миллиарда рублей компенсации украинскому газовому гиганту.

Позднее глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания планирует расторгнуть контракт на транзит и поставку газа на Украину. Он подчеркнул, что стокгольмский арбитраж принял свое решение в связи с ухудшившимся экономическим положением Киева, однако Россия выступает против решения проблем Украины за счет «Газпрома».