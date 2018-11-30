Путин поручил остановить хищение газа и нефти в Дагестане

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы остановить хищение газа, нефти и нефтепродуктов на территории Дагестана. Такой пункт значится в перечне указов главы государства по развитию топливно-энергетического комплекса республики.

«Принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении​​​.

Контролировать ход выполнения президентского указа поручено Кабмину РФ и Генеральной прокуратуре России. Кроме того, контролирующие органы, как следует из документа, должны сделать более эффективным выявление несанкционированного подключения к распределительным сетям. Доклад о выполнении поручений правительство РФ должно представить до 1 марта следующего года.