Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Путин поручил остановить хищение газа и нефти в Дагестане

53
0 Оставить комментарий

Путин поручил остановить хищение газа и нефти в Дагестане

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы остановить хищение газа, нефти и нефтепродуктов на территории Дагестана. Такой пункт значится в перечне указов главы государства по развитию топливно-энергетического комплекса республики.

«Принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов», — говорится в сообщении​​​.

Контролировать ход выполнения президентского указа поручено Кабмину РФ и Генеральной прокуратуре России. Кроме того, контролирующие органы, как следует из документа, должны сделать более эффективным выявление несанкционированного подключения к распределительным сетям. Доклад о выполнении поручений правительство РФ должно представить до 1 марта следующего года.    

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.