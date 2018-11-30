В Крыму назвали цель резолюции Сената США по Керченскому проливу

Симферополь, 30 ноября. Резолюция Вашингтона по Керченскому проливу направлена против президента США Дональда Трампа, а также преследует цель сорвать встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, Сенат США, принимая резолюцию по Керченскому проливу, вовсе не разбирался в сути проблемы, поэтому сделанные в адрес России оценки ни на чем не основаны. Это не российские корабли вошли в украинские территориальные воды, а ровным счетом наоборот, однако в Вашингтоне даже не стали разбираться, возмутился Мурадов.

«Решение Сената по существу направлено против Трампа. Это укладывается в русло политики подрыва Трампа и создания для него больших трудностей при ведении международных дел», — подчеркнул вице-премьер крымского правительства.

По его мнению, Сенат использовал ситуацию в своих интересах, чтобы вновь накалить антитрамповскую борьбу и внести заодно новый элемент конфронтации в отношения Москвы и Вашингтона.

«Конечно же, цель подобных резолюций, прежде всего, сорвать встречу Трампа с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, которая была заранее запланирована», — сказал Мурадов.

Осложнить российско-американские отношения стремился и президент Украины Петр Порошенко, отдавая приказ устроить провокацию в территориальных волах РФ вблизи Крыма, подчеркнул Мурадов.

«Все это объективно наносит большой ущерб и интересам самой Украины», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.

Американскую резолюцию приняли в Сенате США единогласно без голосования. При этом документ не имеет обязывающего характера для исполнительной власти Соединенных Штатов.

Политолог Максим Жаров в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что решение Сената подтверждает предположения о том, что керченская провокация была разработана и реализована спецслужбами США.