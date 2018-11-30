Сирия обвинила Турцию в защите джихадистов: Дамаск считает Анкару причастной к химатаке в Алеппо

Постпред Сирии в ООН Башар Аль-Джаафари резко высказался относительно роли Турции в рамках вооруженного конфликта в САР на итоговой пресс-конференции после окончания 11-го раунда Астанинских переговоров. В частности, он заявил, что недавняя химатака боевиков в Алеппо стала возможной как раз из-за Анкары. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Аль-Джаафари подчеркнул, что турецкие военные продолжают поддерживать террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и других бандформирований, признанных террористическими. Это обстоятельство и помогло джихадистам осуществить нападение с использованием отравляющих химических веществ. Он добавил, что атака на жилые районы Алеппо велась из тех пригородов, которые как раз занимают союзные Анкаре радикалы.

Напомним, исламисты напали на мирные кварталы города 24-го ноября, при этом ими применялись боеприпасы с боевым хлором в газообразном состоянии. В итоге пострадали больше ста гражданских лиц, в числе которых большое количество детей и женщин.

Представитель САР при ООН также отметил, что и многие другие связанные с Турцией группировки сложно отнести к так называемой умеренной оппозиции. Например, «Исламскую партию Туркестана» (деятельность запрещена в РФ) и формирование «Хурас Ад-Дин», члены которого присягнули главарю «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ). Кроме того, Аль-Джаафари добавил, что все иностранные боевики-наемники, базирующиеся в Идлибе, тоже находятся там под защитой Анкары.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин напомнил в беседе с корреспондентом ФАН, что Турция, несмотря на участие в мирных переговорах по САР в Астане, изначально стремилась к свержению законной власти в Сирии.

«Сам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган довольно негативно относится к сирийскому лидеру Башару Асаду, и зачастую он поддерживал действия западных и других стран, направленные на уничтожение легитимного правительства арабской республики. Его нынешние решения тоже нередко направлены против Дамаска, они по-прежнему заключаются в помощи вооруженной оппозиции, но не только ей — также и значительно более радикальным исламистским группировкам. Анкара все еще заинтересована в том, чтобы сохранить их живучесть, чтобы боевики имели возможности продолжать атаки на объекты правительственной Сирийской арабской армии (САА)», — заметил собеседник ФАН.

Именно поэтому турецкая сторона так настаивала на том, чтобы войска САР повременили с освободительной операцией в зоне «Большого Идлиба», и предложила вновь попытаться решить конфликт в регионе посредством мирных переговоров с радикалами, добровольно взяв на себя основные обязательства.

«Неслучайно на протяжении четырех часов продолжались переговоры президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом, во время которых последний просил не проводить наступление на Идлиб и дать возможность Анкаре постараться урегулировать ситуацию в этом проблемном регионе, где дислоцируется чрезвычайно много разнообразных бандформирований боевиков. Участвуя в создании демилитаризованной зоны на этом направлении, Турция пыталась снять напряжение между подконтрольными ей радикалами и Дамаском, но, как заметил российский лидер, далеко не все в рамках данных соглашений ей удалось выполнить», — подчеркнул эксперт.

Основная проблема в том, что на северо-западе САР наряду с более умеренными группировками базируются и крайне радикальные исламистские организации, которые не прочь получать помощь со стороны внешних сил, но которые при этом зачастую действуют, исходя лишь из собственных интересов.

«Турция занимает странную позицию — это и одна из стран-гарантов сирийского урегулирования, и союзник некоторых местных радикалов. При этом поддерживаемые ею боевики зачастую очень тесно граничат с представителями террористических группировок, признанных таковыми и на уровне ООН. В результате происходят обстрелы в мирных кварталах городов и даже такие химические атаки», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.