Операция ООН в Донбассе могла бы дополнить минские соглашения — ОБСЕ

Вена, 30 ноября. Миротворческая операция ООН в Донбассе может дополнить минские соглашения и помочь в разрешении затянувшегося вооруженного конфликта. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Он признал, что урегулирование украинского кризиса зашло в тупик, поскольку комплекс мер «Минск-2» не исполняется.

«Некоторое время мы надеялись, что, возможно, операция ООН поможет преодолеть политический тупик в выполнении минских соглашений​​​. Но похоже на то, что сейчас в этих дискуссиях нет импульса, но она могла бы стать одной из дополнительных вещей», — пояснил Гремингер РИА Новости.

Напомним, что война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донбасса отказались признавать новую власть, свергнувшую президента Виктора Януковича в ходе госпереворота. В 2015 году стороны подписали минские соглашения, которые предусматривают комплекс мер по мирному урегулированию конфликта. В частности, стороны должны прекратить огонь, отвести военную технику, обменять военнопленных, а украинская сторона взяла обязательства организовать местные выборы, дать Донбассу особый статус и провести амнистию. Ни одного из данных пунктов Киев так и не выполнил. Закон о законном статусе Донбасса формально принят был, но он так и не вступил в законную силу.