Москвичу вынесли приговор за вербовку в ИГ через соцсети

Москва, 30 ноября. В Москве суд приговорил к 4 годам колонии мужчину за вербовку в ИГ1 (деятельность организации запрещена на территории России) в социальной сети.

По версии следствия, мужчина осуществлял вербовку жителей России через социальную сеть «ВКонтакте», находясь на территории боевиков ИГ. Он размещал в Сети материалы с призывом вступить в террористическую организацию.

В марте 2017 года Ленинский районный суд Грозного признал его виновным по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 208 УК РФ (покушение на участие в деятельности незаконных вооруженных формирований). Его приговорили к 3 годам колонии строгого режима.

Дело по факту вербовки в ИГ в социальной сети слушалось в особом порядке, поскольку мужчина полностью признал вину в совершении преступления. Прокурор просил для обвиняемого 4 года колонии строгого режима. Судья Московского окружного военного суда приговорила мужчину к 4 годам колонии строгого режима, путем частичного сложения наказания и с учетом неотбытого приговора, сообщает ТАСС.

1 Организация запрещена на территории РФ.