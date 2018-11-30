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Разведка ДНР узнала о новых фактах подготовки ВСУ к химатаке в Донбассе

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Разведка ДНР узнала о новых фактах подготовки ВСУ к химатаке в Донбассе

Донецк, 30 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление с применением химического оружия в Донбассе. Об этом заявил журналистам в пятницу официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, предлогом будет использование химических отравляющих веществ.

Басурин заявил, что разведка республики узнала о новых фактах подготовки к химатаке со стороны киевских военных.

«Химатака будет произведена на украинской территории в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ», — уточнил он.

Кроме того, продолжил Басурин, ВСУ попытаются «выйти через Новоазовск к российской границе».

Автор: Андрей Крылов
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