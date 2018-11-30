Украина получит еще 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС



Брюссель, 30 ноября. Еврокомиссия (ЕК) утвердила выделение Украине 500 млн евро в рамках новой программы предоставления макрофинансовой помощи. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЕК.

«Европейская комиссия от имени ЕС утвердила сегодня выделение Украине 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи этой стране», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что общий объем предоставленного Украине с 2014 года займа составил 3,3 млрд евро. Средства выделяются на поддержание украинской экономики и проведение реформ. Помимо ЕК деньги Киеву выделяет и Международный валютный фонд.

При этом условием для предоставления займа является проведение реформ в области борьбы с коррупцией и в судебной системе. Согласно последнему докладу ЕК, в ЕС не довольны проведением реформ на Украине и считают их недостаточными.