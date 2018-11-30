Затопленную кипятком улицу в центре Саратова сняли на видео

Саратов, 30 ноября. Серьезное происшествие зафиксировали в Саратове: центр города затопило кипятком. Видео появилось в распоряжении редакции ФАН.

На улице Беговая произошла коммунальная авария: прорвало трубу с горячей водой, которая затапливала дорогу с самого утра. Однако аварийные службы приехали на место буквально 15 минут назад. На данный момент движение транспорта затруднено. Пешеходы также обходят этот район.