Новак: Страны ОПЕК+ согласуют позиции по добыче нефти на 2019 год до встречи в Вене

Москва, 30 ноября. Участники соглашения ОПЕК+ могут согласовать свои позиции еще до встречи, которая состоится в Вене 6-7 декабря. Об этом заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, в ходе прошедшего 11 ноября заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, участники встречи пришли к единому мнению, что в настоящее время нет необходимости консолидировано делать серьезные заявления, так как есть возможность следить за ситуацией на рынке до конца ноября.

«Это позволит нам до совещания (в декабре - Прим. ФАН) подойти к обсуждению сделки с уже согласованной в той или иной степени позицией. Россия также сформирует свою позицию до поездки в Вену», — сказал Новак.

Он также добавил, что скачок цен на нефть до 86 долларов за баррель носил краткосрочный характер, так как был связан с неопределенностью по иранским санкциям. К настоящему моменту цены скорректировались, их нынешний уровень комфортен для производителей и потребителей. Однако неопределенность с Ираном в некоторой степени сохраняется.