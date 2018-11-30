«Газпром» намерен участвовать в бронировании мощностей ГТС Болгарии

Москва, 30 ноября. Российская компания «Газпром» намерена принять участие в процедуре бронирования мощностей в ходе проекта по расширению национальной газотранспортной сети (ГТС) Болгарии. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга.

По имеющимся данным, «Газпром» тщательно следит за развитием проекта по расширению болгарской ГТС, реализуемого предприятием «Булгартрансгаз» на участке от болгаро-турецкой до болгаро-сербской границы.

Отмечается, что российская сторона заинтересована в реализации данного проекта и ожидает объявления о третьей фазе процедуры «Открытого сезона».

«Газпром» планирует принять участие в процедуре бронирования мощностей, однако решение будет приниматься с учетом условий бронирования», — следует из сообщения.

Реализация данного проекта будет способствовать повышению безопасности поставок голубого топлива в Болгарию, регион и ЕС, а также добавит для европейских стран новые маршруты поставок, уточнили в «Газпроме».