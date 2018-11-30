Путин и Меркель встретятся в рамках G20 в субботу

Берлин, 30 ноября. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G20 в Аргентине встретятся в соответствии с графиком — в субботу утром. Об этом сообщила в пятницу заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

«Встреча с Путиным состоится завтра утром, как запланировано», — сказала она.

Фиц добавила, что в настоящее время график Меркель на саммите пересматривается, в него стараются добавить переговоры, которые были запланированы на пятницу, но не состоялись из-за инцидента с самолетом канцлера. При этом встречи Меркель с президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином были отменены.

Канцлер Германии Ангела Меркель не смогла вовремя прибыть на проходящий в Буэнос-Айресе саммит G20, поскольку самолет, на котором она вылетела в Аргентину накануне, был вынужден совершить экстренную посадку в Кельне из-за технической неисправности. Меркель прилетит в Буэнос-Айрес в пятницу вечером испанскими авиалиниями.