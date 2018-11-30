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Политика

Генсек ОБСЕ обсудит с Лавровым в Милане улучшение отношений РФ и Запада

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Генсек ОБСЕ обсудит с Лавровым в Милане улучшение отношений РФ и Запада

Вена, 30 ноября. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Милане обсудит, как улучшить отношения между РФ и странами Запада, а также ситуацию на Украине.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Отмечается, что СМИД ОБСЕ​​​ состоится в Италии 6–6 декабря. Как подчеркнул Гремингер, на встрече будут подниматься вопросы кризиса на Украине, инструментах ОБСЕ для урегулирования конфликта — СММ и Трехсторонней контактной группе.

Ранее в ОБСЕ осудили Украину из-за роста неприязни к православию. Политический аналитик CIS-EMO Алексей Семенов в ходе своего выступления обратил внимание на притеснение на основе религии и использование языка вражды во время Крестного хода в Киеве, который проходит каждый год в честь Крещения Руси и который является одной из самых уважаемых и древних традиций, существующих в христианской православной церкви.

Генсек ОБСЕ обсудит с Лавровым в Милане улучшение отношений РФ и Запада

Автор: Алия Садыкова
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