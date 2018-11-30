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Как не спугнуть моллюска: в Петербурге открылся международный фестиваль «Золотая Черепаха». ФАН-ТВ

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«Золотая Черепаха» — это крупнейшая в мире фотовыставка-фестиваль, посвященная красоте дикой природы. В Москве фестиваль побил рекорд по посещаемости. В Петербурге выставка будет открыта до 13 января 2019 года.

«Золотая Черепаха» — это крупнейшая в мире фотовыставка-фестиваль, посвященная красоте дикой природы. Также на международном мероприятии проходят лекции, семинары и круглые столы, на которых обсуждаются вопросы фотографии и экологии. Кроме того, на выставке работает образовательный сектор, который рассчитан на детей.

Как не спугнуть моллюска: в Петербурге открылся международный фестиваль «Золотая Черепаха». ФАН-ТВ

«В Петербурге мы планируем организовать виртуальный кинотеатр для детей. Детки смогут в этих очках виртуальной реальности смотреть фильмы о заповедниках России», — рассказал о дальнейших планах фестиваля Андрей Сухинин, президент международного фестиваля дикой природы «Золотая Черепаха».

Фестиваль в этом году уже прошел в Москве, где побил пятилетний рекорд по посещаемости. В Петербурге «Золотая Черепаха» будет открыта до 13 января 2019 года.

Как не спугнуть моллюска: в Петербурге открылся международный фестиваль «Золотая Черепаха». ФАН-ТВ

Автор: Василий Григорьевский; Евгений Рудаков
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