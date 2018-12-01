«Мы должны реагировать на агрессию»: в России призвали ввести визовый режим с Украиной

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук предложил не ограничиваться запретом на въезд мужчинам из РФ в возрасте 16-60 лет и перестать пускать на Украину еще и россиянок. России следует в ответ ввести визовый режим для граждан Украины, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин. По мнению эксперта, это необходимая реакция на действия Украины.

По версии президента Украины Петра Порошенко, запретом на въезд для россиян удастся предотвратить формирование «частных армий», якобы угрожающих Украине.

«К сожалению, мы вынуждены реагировать на агрессию, которая идет с Украины, и установление визового режима с Украиной — это вынужденная мера с нашей стороны хотя бы по той причине, что Украина заявляет, что находится в состоянии войны с Россией, — призвал Коровин. Не мы находимся в состоянии войны с Украиной, а именно украинские власти, русофобская группа, захватившая центр Киева, считает, что она находится в состоянии войны, и ведет себя соответственно агрессивно».

По мнению собеседника ФАН, агрессивное поведение Киева может обернуться реальной угрозой для России.

«В этом остывающем, но все же государстве пока есть еще некое подобие спецслужб, есть террористические группы, есть диверсанты, — напомнил он. — Они выглядят, как обычные, нормальные люди. Вполне возможно, что нынешний украинский режим может использовать этих людей для совершения терактов, диверсий, каких-то действий, направленных на подрыв стабильности внутри России, представляющих угрозу для российских граждан».

«Поэтому учитывая, что Украина заявляет о состоянии войны с Россией — даже несмотря на то, что мы не находимся в состоянии войны — необходимо как-то реагировать», — считает директор ЦГЭ.

Член Изборского клуба пояснил — возможное нововведение в виде визового режима никак не коснется украинцев, приезжающих в Россию на заработки.

«Они как законопослушные, мирные граждане пройдут все проверки, получат визу и будут работать, как и раньше. Российская сторона совершенно не заинтересована в ограничении потока приезжающих с Украины работников, потому что они являются частью русского мира, они являются носителями русской культурной матрицы, они так же понимают всю нашу культурную среду и являются носителями языка, как и большая часть жителей самой России», — считает он.

Коровин также обратил внимание на то, что жители Украины, в отличии от выходцев из Средней Азии, не нуждаются в ассимиляции в России.

«Они часть единого культурно-цивилизационного пространства Русского мира, часть большой России, но в силу исторических недоразумений оказались почему-то за границей единого государства, — констатировал эксперт. Эти недоразумения, в конечном счете, будут все равно рано или поздно преодолены, но мы как принимающая сторона гораздо больше заинтересованы в рабочих руках с Украины, чем из каких-то других культурных сред, государств не близких нам культурно, — особенно если брать дальнее зарубежье, Китай, Вьетнам, Корею, — это совсем иные миры для нынешней нашей российской действительности. А приезжие с Украины — это часть, плоть от плоти, кровь от крови, единая культурная среда, общий язык, и никаких ни различий, ни проблем в общении, ни необходимости как-то встраиваться, адаптироваться, привыкать, у них нет. То есть Украина это просто абсолютно единая гомогенная с нами культурно-цивилизационная среда».

Собеседник ФАН отметил, что со времен Майдана является на Украине невъездным, и в случае попытки проникнуть на территорию, контролируемую Киевом, окажется, скорее всего, в застенках СБУ. Эксперт подчеркнул, что и у него есть примесь малоросской крови.

Украинская власть разместила данные Валерия Коровина на скандальном сайте «Миротворец» еще в 2014 году. Являясь лидером «Евразийского союза молодежи», он руководил множеством акций, направленных против «оранжевого» режима еще в эпоху Виктора Ющенко, выступал против распространения фашизма на Украине, контактировал с представителями Русского мира на Украине, с пророссийскими силами, организациями и структурами.