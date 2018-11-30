Жириновский рассказал, как опустошить Украину

Москва, 30 ноября. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает окончательно порвать связи между русскими и украинцами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, самым правильным ответом на попытки Порошенко всеми силами ограничить права граждан РФ на Украине будет облегчение процедуры въезда украинцев в Россию.

«Чтобы ответить Порошенко, нам нужно не ограничивать украинцев, как предлагают некоторые, а наоборот – ускорить выдачу всем желающим наши паспорта, чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, жить, работать», — написал Жириновский в Telegram.

По его мнению, нет никакой необходимости уподобляться Киеву и «запирать нормальных людей в одном котле с теми, кто ненавидит Россию».

«В России постоянно находятся несколько миллионов граждан Украины. Это нормальные, работящие люди, абсолютно все они знают и используют русский язык и хотят уехать с Украины, потому что там полная неразбериха», — отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР призвал не разрывать связи с Украиной, а наоборот — усиливать. По его словам, мудрая реакция на антироссийский курс, избранный Киевом, способна опустошить Украину.

«Мы опустошим Украину. Миллионы украинцев уйдут на Запад, а миллионы к нам. Мы легко можем устроить 15 млн граждан Украины в России», — заявил Жириновский.

Напомним, отношения Москвы и Киева осложнились на фоне провокации ВМСУ в Керченском проливе — в воскресенье в территориальные воды РФ у берегов Крыма вторглись три военных украинских судна.

Сначала президент Украины Петр Порошенко в ответ на законную реакцию РФ на провокацию ВМСУ ввел в стране военное положение, в пятницу же стало известно, что Киев закрыл въезд на территорию страны для российских мужчин возрастом от 16 до 60 лет.