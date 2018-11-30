Солист Большого театра рассказал, почему его не пустили на Украину

Москва, 30 ноября. Известный танцовщик, хореограф и солист Большого театра Андрей Меркурьев объяснил Федеральному агентству новостей, почему его не пустили на территорию Украины.

Ранее появилась информация о том, что Меркуерьева не пустили на Украину во время прохождения пограничного контроля в Одессе. Солист Большого театра подтвердил, что это связано с военным положением на территории страны.

«Это произошло из-за введения военного положения на Украине, — рассказал артист. — Летел через Минск авиакомпанией «Белавиа». Там никаких проблем не было, а в Одессе при прохождении пограничного контроля не пропустили. Раньше летал и все было в порядке. Спектакль идет с 2014 года, надеюсь, что эта ситуация скоро разрешится, и смогу снова его увидеть».

Напомним, ранее свыше 140 граждан России, направлявшихся на этой неделе из белорусской столицы в Киев, были вынуждены вернуться в Минск из-за отказа во въезде. В течение последних суток из украинских аэропортов возвратились в Минск 50 россиян. Как стало известно, власти Украины запретили въезд в страну для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.