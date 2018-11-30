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Дед Мороз рассказал, какие желания сбудутся в новогоднюю ночь

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Дед Мороз рассказал, какие желания сбудутся в новогоднюю ночь

Великий Устюг, 30 ноября. Дед Мороз на пресс-конференции в Великом Устюге рассказал, какие желания сбудутся в новогоднюю ночь.

Волшебник отметил, что в ближайшее время проведет встречу с  волонтерами. В связи с этим он надел шубу, которая называется «Лунное сияние». В этом наряде Дел Мороз появился во время церемонии открытия резиденции в Олимпийском парке.

Старец отметил, что в новогоднюю ночь важно думать о самых близких людях, а мечты о материальном следует отложить на потом. Волшебник обратил внимание на то, что нужно загадать с 31 декабря на 1 января, чтобы это обязательно сбылось.

«Не просите, пожалуйста, новых машин, шуб, квартир, — приводит его слова «ФедералПресс». — Потому что тот, кто заказывает на Новый год новую машину, тот встречает Новый год в одиночестве, стоя в новой машине на МКАДе в пробке».

Дед Мороз рассказал, какие желания сбудутся в новогоднюю ночь

Дед Мороз отметил, что под бой курантов следует попросить счастья, здоровья и удачи для своих близких и родных.

«Это будет абсолютно точно доброе желание, которое я с удовольствием выполню, и которое станет движущей силой», — признался волшебник.

Ранее Дед Мороз рассказал, что каждое четвертое письмо он получает от взрослого.

Автор: Катерина Иванова
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