Контакты без будущего: эксперты объяснили, почему Путин и Трамп не могут встретиться

Москва, 30 ноября. Президент США Дональд Трамп отменил полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была состояться в рамках саммита G20 в Аргентине. Эксперты объяснили, почему переговоры отложили и когда они смогут состояться.

Об отмене встречи с российским коллегой Трамп накануне написал в своем Twitter. Он заявил, что такое решение было принято в связи с тем, что украинские корабли и моряки, нарушившие границу РФ в Черном море, остаются в России.

Кремль выразил сожаление в связи с отменой переговоров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин в свою очередь к контактам с Трампом готов. Он добавил, что решение Белого дома откладывает обсуждение серьезных вопросов международной повестки на неопределенный срок.

Однако, как пишет News.ru, на саммите G20 Трамп отменил не только встречу с российским лидером: также не состоятся переговоры американского президента с главами Турции и Южной Кореи.

По мнению американских СМИ, Трамп не рискнул встречаться с Путиным на фоне нового поворота в так называемом «российском деле». Как считают журналисты CNN, отменой переговоров президент США хочет отвлечь внимание от опасных для Трампа показаний его бывшего адвоката Майкла Коэна.

При этом, по словам корреспондента телеканала, буквально за час до твита Трамп во время общения с журналистами заявил, что сейчас «хорошее время» для того, чтобы провести его новую полноформатную встречу с президентом России. В то же время CNN не исключает, что Путин и Трамп могут обсудить некоторые вопросы «на ногах».

Отмена переговоров Путина и Трампа — плохая новость для многих государств, считает директор программы Russia Matters при Белферовском центре науки и международных отношений в Гарвардском институте Симон Сараджян.

«Это, очевидно, плохая новость для тех с обеих сторон, кто искренне надеялся, что сползание к концу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может быть как-то остановлено», — пояснил он.

По мнению эксперта, контакты Москвы и Вашингтона лишены будущего, а слова Трампа о том, что переговоры в полном формате не состоятся до тех пор, пока ситуация в Черном море не будет разрешена, говорят об отсрочке российско-американского саммита на длительное время.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, совершая по пути опасные маневры. Моряки игнорировали требования российских пограничников, и погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обращал внимание, что российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали норм международного права. Инцидент в керченском проливе Москва считает провокацией Киева.