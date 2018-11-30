Посольство РФ в Польше направило ноту в МИД из-за антироссийских выпадов польского телевидения

Варшава, 30 ноября. Посольство РФ в Польше направило ноту в МИД республики из-за антироссийских выпадов польского государственного телевидения. Об этом сообщили в российском дипломатическом представительстве, комментируя инцидент в эфире, во время которого в слове «Россия» появилась символика нацистского карательного отряда СС.

В студии польской государственной телекомпании TVP (Telewizja Polska) 28 ноября обсуждался инцидент с задержанием трех украинских военных кораблей в районе Керченского пролива из-за незаконного нарушения госграницы РФ. При оформлении студии была использована надпись на немецком языке «Achtung Russia!» (Внимание, Россия!), в которой буквы «ss» в слове «Russia» были стилизованы под символику штурмовых отрядов СС.

«В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота», — сказал пресс-секретарь посольства РФ Владимир Александров.

Стоит отметить, что произошедшее в польском эфире вызвало негативную реакцию со стороны польского общества. Так, адвокат Ян Гузы подтвердил наличие признаков уголовного преступления и отметил, что сотрудникам телеканала может грозить до пяти лет тюрьмы. Он также напомнил, что на территории Польши запрещена пропаганда нацистской символики.