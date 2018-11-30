У американцев как на ладони: в Госдуме рассказали, как защитить россиян от Facebook

Facebook должен перестать игнорировать требования российского законодательства и прекратить блокировать россиян и средства массовой информации за инакомыслие, заявляют эксперты. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Российские политики и многие известные представители шоу-бизнеса неоднократно обвиняли руководство Facebook в предвзятости, политической ангажированности и даже откровенной русофобии. Так, например, социальная сеть Марка Цукерберга из солидарности с санкционной политикой Соединенных Штатов заблокировала официальный аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова.

Можно также вспомнить, как Facebook заблокировал страницу представителя Севастополя в Совете Федерации Андрея Соболева за стих, в котором политик предупреждает друзей с Украины о последствиях глумления по поводу убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Что это, если не антироссийская политика Facebook?

Facebook, кроме того, чужда и свобода слова. В апреле текущего года американская социальная сеть заблокировала аккаунты ФАН, «Невских новостей», «Журналистской правды» и ряда других российских СМИ.

Нужна альтернатива

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал ФАН, что необходимо вырабатывать альтернативу социальной сети. Для этого, по мнению политика, необходимо активнее развивать экономику страны в контексте IT-технологий, промышленности и цифровой экономики.

«Пока Россия не будет независимой во многих отраслях, наши граждане будут у американцев как на ладони. Поэтому сегодня, пока отсутствует альтернатива в России, у Соединенных Штатов есть источники сбора информации, в том числе и через Facebook, хотя это и не единственный инструмент. То, что Facebook не соблюдает российское законодательство, — это тенденция, связанная с США. Они просто демонстрируют всему миру свою надменность. И пока их никто не одернул, они будут это делать. Штаты и своим корпорациям демонстрируют то, как себя надо вести. Они могут нарушать закон, они могут игнорировать требования государств. Поэтому нужна сила, которая сохранит баланс», — пояснил Александр Шерин.

Facebook представляет опасность

Независимый аналитик Алексей Филиппов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: если Facebook не хочет выполнять российское законодательство и придерживается антироссийской риторики, то социальная сеть представляет опасность для России.

«Facebook нагло игнорирует требования российского законодательства, не хочет хранить в РФ персональные данные россиян, поддерживает откровенно антироссийскую риторику. Если Facebook не перестанет вести себя подобным образом, то, безусловно, соцсеть должна быть заблокирована на территории Российской Федерации. Я уже не говорю о том, что они зарабатывают в России огромные деньги. Эти деньги проходят мимо российской экономики, нет поступлений в бюджет. Как это так? В США бы уже давно закрыли Facebook, если бы они не платили налоги», — уверен аналитик.

Политолог Иван Аркатов в комментарии ФАН отметил, что Facebook — компания, которая полностью находится в юрисдикции США, и в первую очередь подчиняется законам Соединенных Штатов.

«Как видно из деятельности соцсети на территории России, соблюдать законы она не собирается. Показательным является то, как давили власти США на Цукерберга, чтобы он предоставил информацию и подтвердил якобы имевшее место вмешательство России в выборы в США. Если исходить из этих фактов, то стоит задаться вопросом: в чьих же интересах в первую очередь будет действовать Facebook? Тот факт, что эта социальная сеть тесно сотрудничает со спецслужбами США, тоже не секрет. Спецслужбы пользуются их данными», — считает Аркатов.

Как заметил эксперт, данные российских пользователей могут быть подвержены риску утечки — и за возможные неприятности никто не понесет ответственности. Таких утечек, между прочим, у Facebook было множество.